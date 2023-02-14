Председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев обсудили реализацию совместных проектов по модернизации сетевой инфраструктуры на прошедшей 14 февраля в Казани рабочей встрече.

Федор Опадчий отметил значительные успехи в развитии электросетевого комплекса Республики Татарстан. За последние 10 лет в энергосистеме региона введено в эксплуатацию две новых ЛЭП и одна подстанция 500 кВ, 16 ЛЭП и две новых подстанции 220 кВ, 40 новых ЛЭП и 12 подстанций 110 кВ. На энергообъектах региона установлено 438 новых устройств релейной защиты и 45 устройств противоаварийной автоматики. Проведена масштабная реконструкция существующих энергообъектов, в том числе 11 подстанций 110 кВ, трех подстанций 220 кВ и двух подстанций 500 кВ, реконструировано 16 ЛЭП 110 кВ и две ЛЭП 220 кВ.

«Сетевая компания» занимает лидирующую позицию среди сетевых компаний страны в сфере реализации передовых инновационных проектов и является нашим давним и проверенным партнером. Мы неизменно встречаем понимание и готовность к диалогу со стороны ее руководства, и во многом именно благодаря такой позиции «Сетевой компании» энергосистема Республики Татарстан становится полигоном для внедрения и отработки новых эффективных технологий и их тиражирования по всей стране. Многие уникальные инновационные проекты были впервые реализованы именно здесь», – отметил Федор Опадчий.

Среди важнейших направлений развития электросетевого комплекса Республики Татарстан – оснащение объектов электроэнергетики дистанционным управлением оборудованием и устройствами РЗА из диспетчерских центров Системного оператора. Глава СО ЕЭС подчеркнул, что именно в Татарстане в 2016 году совместно с «Сетевой компанией» на подстанции 500 кВ Щёлоков впервые в России был реализован проект по организации дистанционного управления оборудованием такого класса напряжения. А в 2020-м также впервые в стране на подстанции 220 кВ Зеленодольская внедрено дистанционное управление не только оборудованием подстанции, но и устройствами РЗА.

Сейчас в энергосистеме региона дистанционно из диспетчерских центров СО ЕЭС управляются оборудование трех электросетевых объектов, и в ближайшие два года к ним добавятся еще две подстанции 500 и 220 кВ.

В числе перспективных проектов – автоматизированная система мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА. Она уже внедрена и работает в режиме промышленной эксплуатации на 12 объектах Казанского энергорайона. Эта система осуществляет предиктивную аналитику функционирования устройств РЗА, собирая и обрабатывая множество данных из разных источников, позволяет в автоматизированном режиме получать данные о работе современных микропроцессорных РЗА и осуществлять комплексную аппаратную диагностику, что обеспечивает снижение аварийности на энергообъектах по причине неправильной работы РЗА. Система также позволяет анализировать аварийные события и правильность работы устройств РЗА, проводить раннюю диагностику их неисправностей. Активная работа продолжается, и к 2025 году ее полная функциональная готовность будет реализована еще на 32 объектах региона.

Руководители Системного оператора и «Сетевой компании» обсудили перспективы перехода к информационному обмену на базе стандартов общей информационной модели (Common Information Model, CIM). Совместный пилотный проект, знаменующий переход на новый уровень технологического информационного обмена, будет завершен уже в этом году.

Во встрече приняли участие генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» Средней Волги Олег Громов, директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков, заместитель генерального директора – технический директор АО «Сетевая компания» Альмир Латипов, заместитель технического директора – начальник ЦУС АО «Сетевая компания» Равиль Баязитов.

В рамках встречи состоялся визит руководителей в Центр управления сетями (ЦУС) «Сетевой компании». При создании ЦУС «Сетевой компании» была при участии Системного оператора реализована концепция перехода на двухуровневую систему оперативно-технологического управления, что позволяет повысить согласованность и эффективность взаимодействия оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления в регионе.