Власти Москвы утвердили планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2023 год, в частности, до конца года в городе установят свыше 30 тыс. опор освещения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

«На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос о реализации столичной государственной программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2022 году и планах на 2023 год. Ключевая цель программы - гарантированное обеспечение потребителей Москвы качественными и надежными коммунальными услугами, а также создание условий для беспрепятственного и необременительного подключения к сетям вновь построенных жилых домов, социальных и коммерческих объектов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, основными задачами и проектами в сфере развития инженерного хозяйства на 2023 год станут: строительство и реконструкция более 3 тыс. км инженерных сетей; реконструкция подстанций «Чертаново», «Лесная», «Лебедево»; подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов; техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, увеличение мощности газотурбинной электростанции «Щербинка»; реконструкция газопроводов-дюкеров «Щукинский» и «Фрунзенский», а также продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО.

Помимо этого, планируется установка свыше 30 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов. Также будет проведена модернизация коллекторов «Ленинский-131», «Ярцевский», «Можайский» и других; завершение четвертого (последнего) этапа модернизации Люберецких очистных сооружений; реконструкция третьего блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки, напорного коллектора третьего машинного здания Рублевской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки.

Электроснабжение

В рамках программы с 2011 г. было построено/реконструировано 17,8 тыс. км линий электропередачи. Снижение износа электрических сетей составило 16,55 п.п. (с 65,2% до 48,65%).

В 2022 г. были завершены работы по реконструкции ПС 220/10 кВ "Гольяново" и ПС 110 кВ № 617 "Сырово". На ПС 220/10 кВ "Дубнинская" установлен токоорганичивающий реактор. Построено и реконструировано свыше 1,3 тыс. км электросетей.

Выполнены работы по присоединению к сетям новых станций метро Большой кольцевой линии метро и депо "Аминьевское", а также 132 зарядных станций для электромобилей и 4 плавучих причалов для электросудов.

На 2023 г. запланировано строительство/реконструкция 2 450 км линий электропередачи. В планах – реконструкция ПС "Чертаново", "Лесная", "Лебедево", телемеханизация объектов распределительной сети, подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов, подключение объектов реновации и фестивальных площадок и ярмарок, замена комплектных распределительных устройств (КРУ) на ТЭЦ-16.

Теплоснабжение

В 2022 г. теплоснабжение всех городских объектов проходило без перебоев.

В рамках программы с 2011 г. построено/реконструировано 2,4 тыс. км тепловых сетей.

В т.ч., в 2022 г. было построено и реконструировано 212,1 км магистральных тепловых сетей. Проведена реконструкция магистральных тепловых сетей на улице Тёплый Стан, д.17 и на участке от улицы Генерала Дорохова до проспекта Вернадского. В рамках развития территории Мнёвниковской поймы для подключения новых потребителей построено 9,3 км магистральных тепловых сетей.

На ТЭЦ-11 произведена замена первых ступеней трубчатого воздухоподогревателя и водяного экономайзера котла. На ТЭЦ-21 выполнено техническое перевооружение водоводов добавочной воды. На ТЭЦ-25 заменены экраны, конвективные поверхности нагрева и горелочных устройств, проведена оптимизация водно-химического режима циркуляционных систем с применением ингибиторов накипеобразования и коррозии.

В 2023 г. предполагается построить и реконструировать 306 км тепловых сетей. В планах – техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16, создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики (МП РЗА), увеличение мощности ГТЭС "Щербинка".

Газоснабжение

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано 930,8 км газопроводов. Снижение износа газовых сетей составило 9,2 п.п. (с 36,5% до 27,3%).

В 2022 г. было построено и реконструировано 57,4 км газопроводов. В т.ч. завершены работы по реконструкции газопроводов-дюкеров "Кутузовский" и "Гольяновский", строительство 49,35 км газопроводов в ТиНАО, включая газопровод высокого давления для подключения котельной нового ЖК в деревне Санино.

В 2023 г. планируется реконструировать 28 км газопроводов, включая газопроводы-дюкеры "Щукинский" и "Фрунзенский". В планах также – продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО, в т.ч. ГРП "Десна".

Коллекторное хозяйство

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано порядка 350 км кабельных коммуникационных коллекторов. Снижение износа сетей коллекторного хозяйства составило 8 п.п. (с 25% до 17%).

В 2022 г. было построено и реконструировано 31,4 км коллекторов. В частности, проведена модернизация коллектора "Зарядье", слаботочных систем комплекса коллекторов "Садово-Кудринский" и "Ильинский".

В 2023 г. запланирована реконструкция 29,2 км коллекторов, включая модернизацию коллекторов "Ленинский 131", "Ярцевский", "Можайский" и др.

Водоснабжение и водоотведение

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано 1,4 тыс. км водопроводных и 695,8 км канализационных сетей.

В т.ч., в 2022 г. было построено и реконструировано 67,9 км водопроводных и 51,7 км канализационных сетей.

Завершены основные работы четвёртого и пятого этапов масштабной модернизации Люберецких очистных сооружений, в рамках которых:

модернизирован второй блок очистных сооружений – выполнена реконструкция первичных отстойников, аэротенков и сооружений ацидофикации;

построен второй блок ультрафиолетового обеззараживания производительностью 1 млн куб.м в сутки – через него проходит уже очищенная вода перед выпуском в Москву-реку.

Кроме того, построены очистные сооружения в пос. Клёново (ТиНАО) производительностью 6 тыс. куб.м в сутки, а также трубопроводы в г. Московский для перевода существующих и перспективных абонентов на воду московского водопровода.

На 2023 г. запланированы строительство и реконструкция 167,3 км водопроводных и 112,8 км канализационных сетей. Будет завершён последний этап модернизации Люберецких очистных сооружений – строительство сооружений удаления фосфора и азота в возвратных потоках после обезвоживания осадка сточных вод. Также в планах – реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной станции водоподготовки, напорного коллектора 3-го машинного здания Рублёвской станции водоподготовки, систем хранения и транспортирования опасных веществ на Западной станции водоподготовки.

Водосточное хозяйство

В рамках программы с 2011 г. построено и реконструировано 297 км сетей водостока. В т.ч., в 2022 г. было обновлено 24,8 км водосточных сетей.

В результате количество проблемных мест по скоплению воды в Москве сократилось с 2 785 адресов (2011 г.) до 43 адресов (2022 г.).

На 2023 г. запланировано строительство и реконструкция 20,6 км сетей водостока.

Городское освещение и архитектурно-художественная подсветка

В рамках программы с 2011 г. было установлено порядка 400 тыс. новых светильников. Количество осветительных приборов системы наружного освещения увеличилось почти в 2 раза и достигло 757 тыс. шт. (в 2011 г. – 399 тыс. шт.).

Количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло почти в 4 раза – сегодня их свыше 2,2 тыс. шт. Среди них – здания, расположенные на пешеходных маршрутах и основных магистралях города, на набережных Москвы-реки, транспортные эстакады и храмы.

В 2022 г. были выполнены работы по устройству 43 тыс. светильников и замене 6,5 тыс. опор наружного освещения.

В 2023 г. планируется установить свыше 30 тыс. опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

Основные задачи и проекты в сфере развития инженерного хозяйства на 2023 г