Филиал ПАО «Россети-Волга» - «Чувашэнерго» готовится к реализации ремонтной программы 2023 года. Масштабные работы стартуют в мае и завершатся в октябре. Объем финансирования ремонтной программы составляет 184 млн рублей, что на 13 млн рублей больше 2022 года.

В числе ключевых мероприятий - ремонт более 1 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения. Также запланирован капитальный ремонт 417 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ и 38 подстанций напряжением 35-110 кВ, на которых будет отремонтировано 95 выключателей 6-110 кВ, 100 отделителей и короткозамыкателей, а также 152 разъединителя.

Среди основных объектов капитального и текущего ремонта – подстанции 110 кВ «Луч», «Урмары», «Новый город», «ЯМЗ» и «Чурачики».

Также в рамках ремонтной программы запланированы работы по расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности общей площадью более 537,2 га.

Реализация ремонтной программы «Чувашэнерго» направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Чувашской Республики. Проводимые работы позволяют сократить количество технологических нарушений в сетях и время их устранения.