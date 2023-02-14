Компания «Индустриально-логистический парк» получила в аренду земельный участок за 1 рубль в год в рамках действующей в Московской области программы поддержки импортозамещения. Инвестиционный проект будет реализован на территории подмосковного городского округа Богородский.

«Инвестиции в проект компании «Индустриально-логистический парк» составят 300 млн рублей. В рамках реализации инвестпроекта на предприятии будет создано более 40 рабочих мест для жителей округа. Плановый срок запуска предприятия — II квартал 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль», предприятие займется выпуском строительных металлоконструкций, теплообменного оборудования и другого оборудования. Продукция компании будет востребована предприятиями военно-промышленного комплекса, отрасли энергетики, строительства и нефтехимической отрасли.

«"Индустриально-логистическому парку" в Богородском для развития и расширения ассортимента импортозамещающей продукции предоставлено в аренду по льготной ставке сразу два земельных участка общей площадью свыше 12,6 гектаров. Таким образом, годовая аренда для компании составит два рубля. Всего же с момента реализации программы под те или иные инвестпроекты, каждый из которых сопровождается профильными ведомствами, передано 75 земельных участков», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На данный момент региональной программой поддержки импортозамещения в Подмосковье воспользовались 65 инвесторов.

Подобрать участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области, разработанной в рамках Регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.