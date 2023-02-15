Поводом для встречи стали вопросы совместного сотрудничества под подготовке кадров для электроэнергетики. Основной акцент в ходе встречи был сделан на усиление взаимодействия с образовательными учреждениями среднего и высшего образования, предполагающего не просто взаимную работу по подготовке и адаптации молодежи к производственной среде энергокомпаний, но и поиск форм взаимного гарантирования результата – трудоустройство подготовленных учащихся и студентов на энергопредприятия.

«Сегодня необходима серьезная корпоративная система профориентационной деятельности, целью которой является повышение интереса к профессиям энергетической отрасли, а также формирования механизмов раннего вовлечения молодого поколения в культуру энергокомпаний. Помимо работы с молодежью необходим поиск новых инструментов усиления позиции энергокомпаний как работодателей на рынке труда», - отметил Глава «Россети Урал» Александр Пятигор в ходе встречи.

Министр образования и молодежной политики Свердловской области подчеркнул, что в регионе сегодня успешно реализуется проект по развитию образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В планах на 2023 и 2024 годы дальнейшее создание площадок для практической подготовки студентов колледжей по рабочим специальностям. По словам министра, проект «Профессионалитет» даёт возможность колледжам становиться кадровыми центрами, а работодателям – участвовать в подготовке специалистов, формировать свои запросы к программам.

В ходе встречи стороны договорились проработать вопросы векторов совместного сотрудничества по подготовке кадров для подразделений «Россети Урал». Следующая встреча пройдет после проработки всех методологических аспектов к организации этой работы.