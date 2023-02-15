Калужский кабельный завод приглашает на Cabex

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15 февраля 2023, 17:15 323 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО "Калужский кабельный завод"
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Приглашаем вас посетить стенд компании на 21-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2023.

Даты проведения выставки: 14-16 марта 2023 года

Новое место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.

Как добраться>> 

Ознакомиться с продукцией компании "Калужский кабельный завод" можно будет на стенде A613 в Павильоне 1.

Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод  kkz23 при получении электронного билета на сайте выставки.

Получите бесплатный электронный билет>> 

Просим Вас обязательно заранее согласовывать время и дату деловых встреч, отправив заявку на e-mail: svgorlanova@yandex.ru 

Вы также можете направить промокод своим коллегам, заинтересованным в посещении выставки. По указанному промокоду можно получить неограниченное количество билетов.

Подробнее о выставке – на сайте www.cabex.ru

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Метки: ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, CABEX-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
KKKZ
9.31

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