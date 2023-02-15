Калужский кабельный завод приглашает на Cabex

Это личный вклад каждого из нас
Приглашаем вас посетить стенд компании на 21-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex 2023.
Даты проведения выставки: 14-16 марта 2023 года
Новое место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1.
Ознакомиться с продукцией компании "Калужский кабельный завод" можно будет на стенде A613 в Павильоне 1.
Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод kkz23 при получении электронного билета на сайте выставки.
Получите бесплатный электронный билет>>
Просим Вас обязательно заранее согласовывать время и дату деловых встреч, отправив заявку на e-mail: svgorlanova@yandex.ru
Вы также можете направить промокод своим коллегам, заинтересованным в посещении выставки. По указанному промокоду можно получить неограниченное количество билетов.
Подробнее о выставке – на сайте www.cabex.ru
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