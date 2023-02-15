Минэкономразвития России разработало информационную систему, в которой собраны 16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов: механизмы стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты и преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы.

«При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании», — отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

Ресурс оценили представители деловых объединений: РСПП, «Деловой России», «Опоры России». Полученная обратная связь будет учтена в работе по дальнейшему усовершенствованию системы. Так, в ближайшее время ресурс дополнится рядом отраслевых мер поддержки, инструментами для международного продвижения инвестпроектов.