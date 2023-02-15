СПЕЦКАБЕЛЬ готов перевести оборудование на российские контроллеры.

На заводе «Спецкабель» прошла встреча генерального директора предприятия Андрея Лобанова с заместителем генерального директора Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Ксенией Беляевой и президентом Ассоциации «Электрокабель» Максимом Третьяковым.

Стороны обсудили возможные направления сотрудничества, например, по борьбе с фальсификатом – продукцией ненадлежащего качества, которая выдается за качественную. На кабельном рынке эта проблема достигает рекордных масштабов, так как объемы поставок большие, а потребители при покупке не всегда могут проверить качество продукции. Между тем некачественный кабель – это основная причина пожаров. «Спецкабель» выразил готовность включиться в борьбу с фальсификатом и контрафактом при поддержке отраслевой ассоциации.

Другой темой встречи стал перевод производственного оборудования на отечественную электронику – в связи с прекращением поставок контроллеров Siemens, являвшихся золотым стандартом в автоматизации. Российские аналоги не уступают им по характеристикам, однако перевооружение – это довольно длительный и дорогой процесс. Правительство Москвы в лице Центра «Моспром» готово помочь промышленным предприятиям в формате субсидирования, а завод «Спецкабель – принять участие в этом процессе.

Центр поддержки промышленности – это дочерняя структура Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, призванная помочь промышленникам оперативно решать насущные вопросы и сократить время обращения в различные городские структуры.

Ассоциация «Электрокабель» объединяет предприятия и организации кабельной промышленности России и стран СНГ. Целями ее деятельности являются:

содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, оборудования и материалов;

содействие развитию инновационного и производственного потенциала и международного сотрудничества их производителей;

выработка рекомендаций по основным направлениям развития кабельной отрасли и технологии производства кабельных изделий и др.

Кабельный завод «Спецкабель» активно сотрудничает с обеими организациями. В частности, генеральный директор предприятия Андрей Лобанов является членом правления Ассоциации «Электрокабель». Центр «Моспром» оказывает заводу поддержку по многим направлениям и, в частности, помог в получении статуса промышленного комплекса.