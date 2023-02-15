Компания «Россети Северный Кавказ» проводит в распределительных сетях 10/0,4 кВ поэтапную замену ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). В числе преимуществ СИП – высокая надежность и снижение затрат на эксплуатацию энергообъектов. Монтаж нового провода позволит не только повысить качество электроснабжения потребителей, но и будет способствовать профилактике безучетного потребления и снижению потерь электроэнергии в сетях.

В этом году в Карачаево-Черкесии специалисты филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» заменят на воздушных линиях электропередачи около 50 км неизолированного провода и свыше 630 опор. Работы проведут в рамках ремонтной программы.



Основной объем оперативно-ремонтные бригады выполнят в Адыге-Хабльских, Хабезских, Зеленчукских и Карачаевских районных электросетях, где в общей сложности будет смонтировано около 30 км СИП.