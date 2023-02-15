Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет магистральный и распределительный шинопровод большой мощности SystemeLine B.

Шинопровод SystemeLine на номинальные токи от 400A до 6300A разработан для передачи и распределения электроэнергии большой мощности в промышленных, коммерческих и общественных зданиях. Новый продукт станет отличным решением для применения в торговых центрах, высотных зданиях, поликлиниках, дата-центрах, а также на заводах.

«Новый магистральный и распределительный шинопровод SystemeLine B – исключительно качественное, удобное и надежное решение. Его отличает широкий ряд типоисполнений и компактные габаритные размеры», – отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

Шинопроводы SystemeLine B имеют схожие характеристики с линейками шинопроводов Canalis KT и I-line производства Schneider Electric. Серия обладает аналогичным высоким качеством сборки и комплектующих. Новые шинопроводы Систэм Электрик собираются из готовых секций заводского изготовления и могут быть адаптированы к линии любой конфигурации. SystemeLine B поставляются с двумя типами проводников – алюминиевым или медным.

Среди преимуществ SystemeLine B:

Компактные габариты позволяют экономить пространство в здании;

позволяют экономить пространство в здании; Полностью закрытая конструкция повышает уровень защиты шин, снижает скопление пыли в пазах и препятствует скоплению воды;

повышает уровень защиты шин, снижает скопление пыли в пазах и препятствует скоплению воды; Алюминиевый корпус полностью исключает вероятность поражения человека электрическим током.

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Российская компания Систэм Электрик (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний Систэм Электрик входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

Систэм Электрик выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность» Систэм Электрик делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.