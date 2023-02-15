«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью предприятие «Пластинвест». Крупный производитель пластмасс и синтетического каучука в первичных формах, основных химических веществ, удобрений и азотных соединений работает в г.п. Обухово Богородского городского округа с 2004 года.

Мощность в размере 650 кВт потребовалась предприятию для развития. С этой целью специалисты Восточных электрических сетей построили кабельную линию 10 кВ протяженностью 1,7 км, в том числе – 100 метров методом горизонтально направленного бурения. Также были выполнены строительно-монтажные работы по установке секционирующего пункта 10 кВ.

Благодаря оперативно проведенному комплексу мероприятий по технологическому присоединению мощность объекта третьей категории надежности доведена до 3650 кВт. Основным источником электропитания для него является подстанция 110 кВ «Монино».

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале https://utp.rossetimr.ru/, в любом из центров обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии» 8(800) 220-0-220.