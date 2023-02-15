Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочей встречи с Главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым подписал соглашение о взаимодействии с главой АО «Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым. Стороны договорились о совместных шагах по реализации и актуализации технической политики. Также документ предусматривает сотрудничество при ликвидации последствий технологических нарушений на энергообъектах и обмен опытом.

«Соглашение нацелено на унификацию решений, обеспечивающих повышение надежности электросетевого комплекса, снижение затрат, оптимизацию процедур технологического присоединения. Синхронизация позиций означает также выработку единых стандартов и требований к электротехнической продукции. Это необходимо для системного развития российских производителей оборудования и будет способствовать укреплению технологического суверенитета нашей отрасли», – отметил Андрей Рюмин.

«Хотим поблагодарить ПАО «Россети» за развитие нашего взаимодействия, за более тесное сотрудничество - мы с большим уважением относимся к нашим коллегам. Уверен, что на основе подписанного соглашения развернутся новые интересные проекты, будут выработаны общие подходы к основным техническим решениям в энергосистеме», – добавил Ильшат Фардиев.

Соглашение предусматривает общий порядок действий по обмену информацией и унификации подходов к формированию технической политики. Также оно включает в себя перечень приоритетных направлений сотрудничества: развитие технологий работы под напряжением, обучение персонала, построение систем интеллектуального учета электроэнергии, создание цифровых сервисов для клиентов и много другое.

Компании договорились об обмене компетенциями для достижения лучших результатов по критериям показателя А5 «Эффективность процедур по подключению электроэнергии», оцениваемых в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Кроме того, планируется синхронизация инновационной деятельности в части апробации решений, анализа их жизненного цикла и формирования рекомендации по тиражированию.

Также состоялась отдельная рабочая встреча Андрея Рюмина и Ильшата Фардиева. Стороны обсудили участие Группы «Россети» и АО «Сетевая компания» в реализации национальных проектов и внедрении регионального инвестиционного стандарта, совершенствование нормативно-правового регулирования отрасли, вопросы производственной деятельности.

АО «Сетевая компания» является одной из крупнейших территориальных сетевых организаций России. В зоне обслуживания находится Республика Татарстан, на территории которой Группа «Россети» не оказывает услуг по электроснабжению потребителей и технологическому присоединению к сетям.