В интервью главному редактору информационного агентства «Татар Информ» Ринату Билалову Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказывает об изменениях в системе перспективного планирования развития электроэнергетики и о важной роли регионов в ней, приводит прогнозы по дальнейшему развитию энергосистемы Татарстана и динамике электропотребления в регионе.

Глава Системного оператора также отвечает на вопросы о перспективах строительства АЭС и развитии ВИЭ-генерации в регионе, взаимодействии Системного оператора с Казанским государственным энергетическим университетом и инновационных цифровых проектах в электроэнергетике Татарстана.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте СО ЕЭС или посмотреть на официальных Youtube- и Rutube-каналах Системного оператора.