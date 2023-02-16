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Федор Опадчий: роль регионов в новой системе перспективного планирования электроэнергетики только возрастает

16 февраля 2023, 13:15 371 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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В интервью главному редактору информационного агентства «Татар Информ» Ринату Билалову Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказывает об изменениях в системе перспективного планирования развития электроэнергетики и о важной роли регионов в ней, приводит прогнозы по дальнейшему развитию энергосистемы Татарстана и динамике электропотребления в регионе.

Глава Системного оператора также отвечает на вопросы о перспективах строительства АЭС и развитии ВИЭ-генерации в регионе, взаимодействии Системного оператора с Казанским государственным энергетическим университетом и инновационных цифровых проектах в электроэнергетике Татарстана.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте СО ЕЭС или посмотреть на официальных Youtube- и Rutube-каналах Системного оператора.

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Метки: СО ЕЭС, ФЕДОР ОПАДЧИЙ, КОММЕНТАРИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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