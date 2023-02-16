Открывая заседание, Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин поблагодарил регионы за хорошие показатели ввода жилья и сказал, что Правительство готовит рейтинг субъектов по показателям жилищного строительства за трёхлетний период. Среди параметров деятельности регионов будут рассматриваться в том числе динамика строительства и ввод жилья на душу населения. Он призвал регионы и дальше не снижать показатели и создавать условия для успешного дальнейшего строительства: обеспечивать прирост градостроительного потенциала и наращивать выдачу новых разрешений на строительство.

Члены штаба рассмотрели план восстановительных работ на новых территориях. Марат Хуснуллин поручил Минстрою совместно с регионами-шефами до 3 марта утвердить планы на 2023–2025 годы по восстановлению и строительству жилья, производственной, транспортной, социальной инфраструктуры, благоустройству общественных пространств.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что в новых регионах Российской Федерации продолжается масштабная стройка.

«Одна из главных задач – продолжить восстановление мирной жизни: строить школы, детские сады, больницы, объекты культуры, дороги. Важно также обеспечить социально-экономическое развитие и нарастить производственные мощности, – сказал он. – Вся эта работа носит системный характер, и продолжать её необходимо при соответствующем подходе и чётком планировании. Минстрой России здесь выступает координатором восстановительного процесса. Формирование планов по восстановлению ведём в тесном контакте с регионами, ведомствами и организациями, участвующими в этой работе. Активно взаимодействуем с регионами, взявшими шефство над восстановлением отдельных населённых пунктов, районов и территорий, на текущий год для них переданы необходимые рекомендации по организации и проведению работ».

Участники совещания также обсудили ход работ по восстановлению в правах обманутых дольщиков.

«Достигнутый показатель в части восстановления прав граждан – участников долевого строительства был перевыполнен: восстановлены права 54 тысяч граждан при плановом показателе 47 тысяч, – сказал генеральный директор ППК “Фонд развития территорий” Ильшат Шагиахметов. – Фонд осуществляет мониторинг “дорожных карт”. Прошу руководителей регионов строго соблюдать установленные сроки по всем проблемным объектам, осуществлять личный контроль и не допускать смещения сроков в сторону даже малейшего увеличения».

Комментируя ход реализации программы, Марат Хуснуллин отметил: «В 2022 году Фондом развития территорий совместно с регионами была проведена большая работа, и она должна быть продолжена. Перед фондом и субъектами стоит задача восстановить в правах ещё порядка 87 тысяч граждан».

Правительственная комиссия продолжила работу над комплексным планом модернизации ЖКХ на 2023–2027 годы и рассмотрела новые региональные программы обновления систем коммунальной инфраструктуры.