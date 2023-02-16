 

Микрогенерация станет альтернативой для энергоснабжения потребителей в Арктике

16 февраля 2023, 17:00 327 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: minvr.gov.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minvr.gov.ru

Фото: minvr.gov.ru

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в заседании дискуссионного клуба, посвященном проблематике и перспективам развития смешанной генерации в Арктике при помощи мини-ГЭС. Мероприятие состоялось на площадке Проектного офиса развития Арктики. Представители энергетических компаний, органов власти и исследовательских учреждений поделились мнениями о данном направлении развития энергетики.

Руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Максим Губанов считает, что при стимулировании государством использования ВИЭ современные технологии генерации электричества могут получить активное распространение в труднодоступных удаленных арктических территориях.

«КРДВ поддерживает реализацию инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удалённых и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики на основе использования возобновляемых источников энергии, в том числе малых ГЭС. Реализация таких проектов позволяет обеспечить гарантированное энергоснабжение потребителей при одновременном снижении экономически обоснованных затрат на производство электроэнергии», -  рассказал Максим Губанов.

В дискуссии также приняли участие представители Кольского научного центра РАН, Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии, компаний «Русгидро», АО «Русатом Сервис», «Сахаэнерго» и Межрегионального проектного офиса НОЦ «Север».

Модератором выступил координатор Экспертного совета ЭЦ ПОРА Александр Воротников, который поддерживает строительство малых ГЭС как составляющей гибридной генерации.

«Гибридная генерация электроэнергии в Арктике позволяет снизить риски несвоевременного обеспечения энергией производственной и социальной инфраструктуры, меньше зависеть от северного завоза и, что немаловажно, диверсифицировать источники энергии. Энергия, производимая мини-ГЭС, является зеленой. Рост ее производства в обозримом будущем позволит решить поставленную президентом задачу по достижению Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Сегодня поднятая нами тема очень важна в контексте ESG, и ее реализация скажется самым положительным образом на формировании программ декарбонизации для субъектов РФ», - заявил Александр Воротников.

В ходе мероприятия эксперты приняли решение создать рабочую группу по проблематике мини-ГЭС в АЗРФ.

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Метки: КРДВ, АРКТИКА, АЗРФ, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 

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