На энергоблоке №4 Белоярской АЭС начался плановый ремонт

С 16 февраля 2023 года 4-й энергоблок Белоярской АЭС остановлен для выполнения плановых работ: перегрузки топлива в реакторе и планово-предупредительного ремонта оборудования.



Это текущий (непродолжительный) ремонт, и в то же время - с большим объёмом плановых работ. Предстоит выполнить капитальный ремонт главного циркуляционного насоса 3ГЦН-2 с заменой выемной части и электродвигателя, эксплуатационный контроль металла трубопроводов, ремонт секций парогенераторов, турбогенератора ТГ-7 и его возбудителя, трубопроводной арматуры, насосного оборудования машзала и блочной насосной станции, ремонт и техобслуживание трансформаторов и множества другого электрооборудования (в том числе элегазового), систем АСУТП и контрольно-измерительных приборов и т.д.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, энергоснабжения промышленности и граждан.

«Поэтому персоналу Белоярской АЭС необходимо приложить максимум усилий для выполнения производственных задач с целью обеспечения дальнейшей безопасной работы энергоблока № 4», - отметил заместитель главного инженера по ремонту Белоярской АЭС Михаил Росляков.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом» ).



В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надёжности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС и других объектов атомной отрасли России представлена на сайте www.russianatom.ru.