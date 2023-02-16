Актуальные вопросы по импортозамещению и развитию информационных технологий обсудили ИТ-специалисты атомной отрасли в ходе рабочей встречи, которая прошла на Балаковской АЭС 14 февраля 2023 года.



Основное внимание эксперты уделили масштабному цифровому проекту концерна «Росэнергоатом» – информационной системе ТОРЭКС, которая сейчас готовится к вводу в опытно-промышленную эксплуатацию на пяти пилотных станциях – Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской. Цифровое решение делает прозрачным процесс планирования и выполнения ремонтов, позволяет управлять потребностью в запасных частях, планировать затраты на ремонт, управлять ресурсами.



Балаковская АЭС активно участвует в реализации цифровых проектов, как дивизионального, так и отраслевого уровня. У станции есть ряд прогрессивных инициатив, которые тиражируются и на другие АЭС. В их числе – автоматизированная система управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (АСУ ТОиР). Именно на ее основе и создан проект ТОРЭКС, – отметил директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.



Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от скорости перехода на современную технологическую основу и отечественные цифровые решения. Специалисты Балаковской АЭС представили участникам встречи свой новый цифровой продукт – автоматизированную систему аутентификации по лицу без хранения биометрической информации. Разработка представляет собой инновационный продукт отечественного производства. Она позволяет защитить технические объекты от несанкционированного проникновения и повысить уровень безопасности в целом. По мнению экспертов, проект достоин внедрения не только на предприятиях Росатома, но и может рассматриваться как цифровой продукт для других компаний.



На Балаковской АЭС цифровые технологии внедряются уже на протяжении 20 лет. В ходе визита эксперты побывали на производственных площадках и оценили техническую оснащенность станции. В частности, отметили как положительную практику информационные терминалы, установленные на энергоблоках. Доступ к ним есть у каждого сотрудника. «Думаю, это решение найдет отклик и поддержку на других предприятиях отрасли, – подчеркнул заместитель директора по информационным технологиям Госкорпорации «Росатом» Илья Холкин. – У этого ресурса обширный функционал, который позволяет создавать персональный инфоцентр. Здесь содержится полная информация: от корпоративных новостей до телефонных справочников и количества средств индивидуальной защиты».



Решения, принятые на совещании, будут способствовать дальнейшему развитию цифровых технологий в атомной отрасли и продвижению отечественного программного обеспечения.

Развитие российской экономики во многом связано с разработкой и внедрением отечественных цифровых решений. Так, российская промышленность к 2030 году почти полностью должна перейти на отечественное программное обеспечение (ПО) – во многих видах индустриального софта доля таких решений должна быть 90% и более. Российские IТ-продукты также играют большую роль в улучшении качества жизни россиян. В том числе, повышая комфорт взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов.