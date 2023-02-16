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Россия и Беларусь делают очередные шаги по укреплению сотрудничества в сфере электроэнергетики

16 февраля 2023, 17:30 320 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
Авторы и источники / Правообладателям

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сниккарс и заместитель министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз в Главном диспетчерском центре ЕЭС России 16 февраля обсудили актуальные вопросы организации параллельной работы ЕЭС России и Объединенной энергосистемы Беларуси.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий и его первый заместитель Сергей Павлушко, представители руководства АО «СО ЕЭС», ГПО «Белэнерго», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети» и Ассоциации «НП Совет рынка».

Стороны обсудили проект изменений в межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы Российской Федерации и Объединенной энергетической системы Республики Беларусь. Также на встрече даны поручения о подготовке предложений по стоимостной оценке, почасовых отклонений фактического сальдо перетоков электрической энергии между ЕЭС России и ОЭС Беларуси от плановых значений.

Участники рабочей встречи посетили новый диспетчерский зал и Центр подготовки персонала в Главном диспетчерском центре Системного оператора.

Сергей Павлушко рассказал белорусским коллегам о стартовавшей в российской энергетике в 2023 года новой системе планирования перспективного развития, предусматривающей усиление централизации процессов планирования, а также – о развитии технологий оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России.

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Метки: СО ЕЭС, МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СНИККАРС, БЕЛАРУСЬ, ПАВЕЛ СНИККАРС
Отрасль: Электроэнергетика 

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