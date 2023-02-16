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  • Сергей Мочальников: "Российская сторона согласовала межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе"

Сергей Мочальников: "Российская сторона согласовала межправсоглашение по проекту модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе"

16 февраля 2023, 16:15 327 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям

Сергей Мочальников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии Улзийсайхан Энхтувшин обсудили работу по реализации проекта модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

Сергей Мочальников подчеркнул, что совместная работа по проекту развивается в положительном ключе.

«С российской стороны проект межправсоглашения прошёл все необходимые согласования и в скором времени документ будет передан монгольской стороне», – сказал замминистра.

Монгольские партнёры в свою очередь отметили, что заинтересованы в том, чтобы соглашение было согласовано всеми участниками в ближайшее время, чтобы вынести его на слушания Парламента Монголии в весенней сессии.

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Метки: МИНЭНЕРГО, МОНГОЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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