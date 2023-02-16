Сергей Мочальников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии Улзийсайхан Энхтувшин обсудили работу по реализации проекта модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.

Сергей Мочальников подчеркнул, что совместная работа по проекту развивается в положительном ключе.

«С российской стороны проект межправсоглашения прошёл все необходимые согласования и в скором времени документ будет передан монгольской стороне», – сказал замминистра.

Монгольские партнёры в свою очередь отметили, что заинтересованы в том, чтобы соглашение было согласовано всеми участниками в ближайшее время, чтобы вынести его на слушания Парламента Монголии в весенней сессии.