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Сергей Мочальников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии Улзийсайхан Энхтувшин обсудили работу по реализации проекта модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе.
Сергей Мочальников подчеркнул, что совместная работа по проекту развивается в положительном ключе.
«С российской стороны проект межправсоглашения прошёл все необходимые согласования и в скором времени документ будет передан монгольской стороне», – сказал замминистра.
Монгольские партнёры в свою очередь отметили, что заинтересованы в том, чтобы соглашение было согласовано всеми участниками в ближайшее время, чтобы вынести его на слушания Парламента Монголии в весенней сессии.
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