Томсккабель принял участие в Ярмарке вакансий

Это личный вклад каждого из нас
В ходе мероприятия томичи узнали информацию о деятельности компании, характере и условиях работы, социальной поддержке сотрудников, требованиях к кандидатам на трудоустройство.
На Ярмарке вакансий специалисты отдела кадров Томсккабель провели собеседования с кандидатами и нашли новых сотрудников в свою команду.
Подобные марафоны в Томске будут проводиться раз в месяц. Завод также планирует принимать в них участие.
Подробнее о вакансиях Томсккабель на сайте www.tomskcable.ru/about/?part=vacancies
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