 

Томсккабель принял участие в Ярмарке вакансий

16 февраля 2023, 13:45 384 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "Томсккабель"
Авторы и источники / Правообладателям

В ходе мероприятия томичи узнали информацию о деятельности компании, характере и условиях работы, социальной поддержке сотрудников, требованиях к кандидатам на трудоустройство.

На Ярмарке вакансий специалисты отдела кадров Томсккабель провели собеседования с кандидатами и нашли новых сотрудников в свою команду.

Подобные марафоны в Томске будут проводиться раз в месяц. Завод также планирует принимать в них участие.

Подробнее о вакансиях Томсккабель на сайте www.tomskcable.ru/about/?part=vacancies

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Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TOMK
7.14

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