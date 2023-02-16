Томсккабель принял участие в Ярмарке вакансий

В ходе мероприятия томичи узнали информацию о деятельности компании, характере и условиях работы, социальной поддержке сотрудников, требованиях к кандидатам на трудоустройство.

На Ярмарке вакансий специалисты отдела кадров Томсккабель провели собеседования с кандидатами и нашли новых сотрудников в свою команду.

Подобные марафоны в Томске будут проводиться раз в месяц. Завод также планирует принимать в них участие.

Подробнее о вакансиях Томсккабель на сайте www.tomskcable.ru/about/?part=vacancies