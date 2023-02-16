 

В 2022 году доля солнечной электроэнергии в отпуске в сеть астраханского филиала "Россети Юг" составила почти 9%

16 февраля 2023, 16:45 322 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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За 2022 год в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило 289 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такой объём эквивалентен потреблению электроэнергии жителями Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Лиманского, Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области в течение одного года.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 2022 год составила почти 9%. Астраханская область входит в число регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время в области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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