За 2022 год в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило 289 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такой объём эквивалентен потреблению электроэнергии жителями Камызякского, Икрянинского, Приволжского, Лиманского, Харабалинского и Ахтубинского районов Астраханской области в течение одного года.

Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 2022 год составила почти 9%. Астраханская область входит в число регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время в области ВИЭ-генерация представлена 13 солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт.