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В Новосибирске обсудили подготовку к переходу на новую модель ценообразования в отрасли

16 февраля 2023, 14:30 361 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Минстрой России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minstroyrf.gov.ru

Фото: minstroyrf.gov.ru

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников приняли участие в работе круглого стола «Вопросы регионального ценообразования строительной отрасли, подготовка к переходу на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости» в рамках XI международного форума-выставки «Сибирская строительная неделя – 2023». С докладами на мероприятии также выступили представители Главгосэкспертизы России, Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и региональных центров мониторинга цен строительных ресурсов.

С первого квартала 2023 года в Новосибирской области реализован переход на ресурсно-индексный метод определения стоимости строительства. Это позволит значительно повысить достоверность определения сметной стоимости строительства и обеспечить её максимальное соответствие рыночным показателям. Такой подход к ценообразованию в отрасли, в конечном счёте, снизит количество срывов конкурсных процедур и банкротств подрядных организаций.

«В 2023 году все субъекты РФ должны будут перейти на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Опыт регионов-передовиков, таких как Новосибирская область, наглядно покажет все преимущества нового подхода к ценообразованию в отрасли и станет хорошим подспорьем для коллег по всей стране. Добавлю, что дополнительно к ресурсно-индексному методу будет внедрён механизм гибкого реагирования на изменения цен с ежегодным пересчётом стоимости госконтрактов в строительстве», - сказал Сергей Музыченко.

Замминистра отметил эффективность работы центра ценообразования в строительстве Новосибирской области. Отвечая на вопросы участников круглого стола, он также выразил готовность Минстроя России и Главгосэкспертизы России к систематическому проведению обучающих мероприятий и семинаров по составлению сметной документации с применением ресурсно-индексного метода.

Переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства в России начнётся с I квартала 2023 года. Наряду с Новосибирской областью, в число пилотных регионов, где в ближайшее время будет осуществлён переход к новой модели ценообразования в строительстве, вошли Приморский край, Ивановская, Нижегородская, Ростовская, Курская и Оренбургская области.

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Метки: МИНСТРОЙ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Строительство 

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