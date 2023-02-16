Сотрудники отдела уголовного розыска Абаканского линейного отдела МВД России при проведении оперативно-розыскных мероприятий на 402 км перегона «Подсиний – Минусинск» задержали с поличным ранее судимого 59-летнего местного жителя, когда он с помощью инструментов повредил опору резервной линии электропередач.

Полицейскими установлено, что задержанный на протяжении нескольких лет совершал кражи самонесущих проводов. На отрезке протяженностью более 40 километров в границах одного из строительных участков перегона станций «Подсиний – Минусинск – Крупская» злоумышленник повреждал сооружения линии электропередач. Затем срезал с них провода и сдавал кабели в пункты приёма металлолома. Вырученные деньги тратил на личные нужды.

За всё время преступной деятельности злоумышленник повредил свыше 300 опор. Общая сумма причинённого ущерба составила почти 16 млн рублей.

В отношении подозреваемого следственным отделением Абаканского ЛО МВД России возбуждены уголовные дела по статье 158 и статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пресс-служба УТ МВД России по СФО