В 2022 году в распределительные сети филиала ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) поступило 467 млн кВт*ч электроэнергии. Это на 43% или 200 млн кВт*ч больше, чем в 2021 году. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики в 2022 г. составила 5,4% против 2,3% в 2021 году.

За прошлый год объем поступления электроэнергии в сети волгоградского филиала от ветряной генерации составил 262 млн кВт*ч. Рост более, чем на 70% связан с вводом в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года первой в зоне ответственности филиала ветроэлектростанции – Котовской ВЭС мощностью 88,2 МВт. Также вырос и объем поставок солнечной генерации, составив 32 млн кВт*ч. Рост почти на 60% обеспечила Нефтезаводская солнечная электростанция мощностью 20 МВт. До ввода ее в эксплуатацию в конце 2021 года поступление солнечной электроэнергии в сеть филиала осуществлялось исключительно от Волгоградской солнечной электростанции мощностью 10 МВт.

В Волгоградской области в числе возобновляемых источников электроэнергии работают две СЭС и одна ВЭС. Развитие ВИЭ-генерации в регионе позволяет не только снизить нагрузку на окружающую среду, но и повысить надёжность и качество поставки энергоресурса жителям, промышленным и социальным объектам.