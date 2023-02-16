Испанский системный оператор REЕ завершил работы по сооружению подводного участка электрического соединения между островами Ибица и Форментера Балеарского архипелага.

Проект сооружения электрического соединения Ибица – Форментера предусматривает прокладку двух КЛ напряжением 132 кВ между существующей трансформаторной ПС Торрент на Ибице и новой ПС на Форментере. КЛ общей протяженностью 37,1 км будут включать подземные участки протяженностью 5,26 км (на Ибице) и 4,8 км (на Форментере), а также подводный участок протяженностью 27,15 км с максимальной глубиной пролегания, составляющей 58 м.

Работы по горизонтально направленному бурению траншей для прокладки подводных кабелей осуществлялись с использованием специализированных дистанционно управляемых судов, принадлежащих итальянской Prysmian Group, специализирующейся на производстве кабельных и телекоммуникационных систем. Роботизированная система обеспечила прокладку КЛ точно в соответствии с заданным маршрутом и с применением методов, обеспечивающих защиту ландшафта морского дна.

Данный этап проекта, завершить который планировалось в конце февраля 2023 г., завершился досрочно. На текущий момент планируется завершение работ по прокладке подземных КЛ до ПС Торрент (Torrent) на Ибице и новой ПС на Форментере – точек подключения электрического соединения к островным энергосистемам.

Стоимость проекта строительства соединения Ибица – Форментера составляет € 98 млн. Ввод в эксплуатацию соединения официально запланирован на конец 2023 г., но быстрые темпы реализации проекта позволяют надеяться, что удастся завершить его уже ко 2-ой половине текущего года.

Официальный сайт REE