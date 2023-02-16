В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023–2027 годах с использованием средств федерального бюджета. Распоряжение об утверждении этого перечня подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В основу его формирования лёг принцип – завершить все начатые объекты и не допустить появления незавершённого строительства. Общий объём федерального финансирования на пять лет составит около 4,7 трлн рублей. Более 1,4 трлн рублей пойдёт в регионы, из них порядка 370 млрд предусмотрено на 2023 год.

В перечень вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты. Это крупные социальные учреждения в различных регионах страны – медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, а также важная для развития государства и международной торговли транспортная инфраструктура.

Среди таких объектов – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове, Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи, а также автомобильные дороги.

Кроме того, в перечень включено завершение реконструкции консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и строительства новых корпусов для Третьяковской галереи в Москве.

Реализация проектов, предусмотренных перечнем, будет идти в рамках новой комплексной пятилетней государственной программы «Строительство», реализация которой началась 1 января 2023 года. Она была разработана по поручению Президента России.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 13 февраля. «Необходимо оперативно приступить к реализации планов, они помогут решить важные задачи в самых разных сферах», – подчеркнул Михаил Мишустин.