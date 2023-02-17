​​​​​​Целью совместной тренировки энергетиков России и Казахстана, организованной Филиалом АО «СО ЕЭС» Омское РДУ 16 февраля, стала отработка взаимодействия диспетчерского персонала энергокомпаний двух стран при ликвидации последствий аварийных отключений ЛЭП 110 кВ межгосударственной транзитной сети.

В ходе тренировки совершенствовались практические навыки диспетчерского и оперативного персонала Омского РДУ, Акмолинского РДЦ (Республика Казахстан), филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» и ОАО «РЖД» по скорейшему восстановлению электроснабжения потребителей на территории Омской области, запитанных от электрических сетей Республики Казахстан.

Межсистемные российско-казахстанские тренировки предусмотрены договорами о поставке электроэнергии и аварийной взаимопомощи между сетевыми компаниями и диспетчерскими центрами России и Казахстана и направлены на повышение качества взаимодействия диспетчерского и оперативного персонала в аварийных ситуациях.

Участники устраняли условную аварию, связанную с одновременным обесточением сразу 17 подстанций 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение 238 населенных пунктов Омской области, возникшую из-за аварийного отключения двух линий электропередачи 110 кВ. В результате аварии было условно обесточено около 50 МВт потребителей, произошел сбой в движении 92 поездов, без электроснабжения условно остались более 90 тысяч жителей.

В результате слаженных действий всех участников тренировки удалось за минимальное время восстановить электроснабжение потребителей, в том числе восстановить движение грузовых и пассажирских поездов на важном участке межгосударственного железнодорожного сообщения – тяговом транзите Лузино – Исилькуль.

«Отработка практических навыков ликвидации аварий на межгосударственной транзитной связи имеет важное значение для надежного электроснабжения значительного количества потребителей Омской области и обеспечения грузопассажирских перевозок на одной из основных железнодорожных магистралей», – подчеркнул главный диспетчер Омского РДУ Алексей Луфт, подводя итоги межгосударственного противоаварийного мероприятия.

Он отметил, что совместные тренировки способствуют совершенствованию оперативно-диспетчерского управления, повышению надежности и качества электроснабжения потребителей.