Специалисты филиала «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт выключателей 10 кВ на подстанциях 500 кВ «Витязь» и 220 кВ «Голышманово» суммарной трансформаторной мощностью более 650 МВА. Работы выполнены в рамках начавшейся программы среднего ремонта выключателей на подстанциях 220-500 кВ юга Тюменской области с численностью населения более 1,5 млн человек.

Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Ремонт необходим для восстановления исправности выключателей с заменой или восстановлением составных частей, что позволяет продлить ресурс работы оборудования.

В планах на 2023 год предусмотрен подобный ремонт 40 выключателей 6-500 кВ на 11 магистральных подстанциях области. Особое внимание будет уделено энергообъектам, обеспечивающим электроснабжение крупных нефтегазовых и сельскохозяйственных предприятий. Наибольшее количество работ будет проведено на подстанции 500 кВ «Демьянская» - важнейшем энергоузле Тюменской области, который обеспечивает транзит 500 кВ от Сургутских ГРЭС на Урал, а также электроснабжение потребителей нефтеперекачивающих и компрессорных станций магистральных нефтепроводов и газопроводов, объектов нефтедобычи.