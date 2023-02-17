В феврале 2023 года на территории Изумрудновского сельского поселения Джанкойского района специалисты ГУП РК «Крымэнерго» реализуют технические мероприятия для подключения новых абонентов.

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» приступили к строительно-монтажным работам для обеспечения технологического присоединения электроустановок 25 заявителей из садового товарищества «Оптимист» на территории Изумрудновского сельского поселения.

К настоящему моменту специалисты установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, смонтировали 70 железобетонных опор и протянули более 1,2 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ с использованием самоизолированного несущего провода. В марте текущего года будет завершено строительство ВЛ 10 кВ и выполнен монтаж щитов учета.

Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» стремится своевременно выполнять свои обязательства по договорам техприсоединения, что способствует развитию инфраструктуры в Джанкойском районе Республики Крым.