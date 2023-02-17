Аренда жилья в Новом Уренгое

В 60 км от Северного Полярного круга вольготно расположилась газовая столица России – Новый Уренгой. В 70-ых годах прошлого века на Уренгойском газовом месторождении активно стали добывать газ. С тех пор население растет, большинство промышленных предприятий содержит в названии слово «газ», а город входит в десятку лидеров России по доходу на душу населения.

В Новом Уренгое благодаря газовикам продуманно развито все, позволяющее людям жить и работать в условиях Крайнего Севера. Новоуренгойцы называют город раем для жилья. Рынок жилья предоставляет многочисленные варианты квартир и домов, выставляемых на продажу и для аренды.

Лидер рынка недвижимости компания «Этажи» на странице https://n-urengoy.etagi.com/realty_rent/ предлагает снять квартиру в аренду в Новом Уренгое. Консультанты компании подберут жилье по указанным параметрам. Посмотреть вариант на сайте агентства может сам клиент. В феврале 2023 года в Нуре, как город ласково называют жители, выставлено 205 квартир для аренды. Минимальная площадь сдаваемой комнаты – 11,2 кв. метра, суммы оплаты варьируются от 17 тысяч до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Для удобства на портале действует фильтр. Помимо стандартных характеристик площади, комнатности и стоимости клиенту предлагается выбирать по расширенному поиску:

Тип недвижимости;

Код объекта;

Отделка жилья;

Укомплектованность мебелью;

Площадь кухни;

Типа санузла;

Тип окна;

Этажность дома и этаж квартиры;

Наличие лифта;

Инфраструктура;

Период аренды;

Фотографии, планировки, видео, 3D-тур.

К каждому объявлению прилагается тщательное описание параметров квартиры и фотографии с разных ракурсов каждой комнаты, кухни и санузла.

200 тысяч рублей стоит 4-комнатная квартира с качественной модной отделкой, площадью 154 кв. метра, в двух уровнях. Центр города, но уютное и тихое место, новый дом, в шаговой доступности детские сады, продуктовые магазины, развлекательные ТЦ, автобусные остановки.

Горожане гордятся приспособленностью Нового Уренгоя для комфортного жилья, поэтому каждый район обладает необходимым для семейной жизни, крепкими дорогами, развитой транспортной сетью, в том числе и междугородней. Для туристов есть множество развлечений и национальных праздников, поэтому практикуется аренда жилья на короткие сроки.

Являясь лидером в области недвижимости, Агентством «Этажи» предоставляет качественные услуги. Отлаженный механизм процесса сделки вселяет в клиента уверенность, что он будет обслужен по высшему разряду. «Этажи» предоставляют различные гарантии своей деятельности, чтобы клиент ушел довольным и приобретшим нужную квартиру.

По версии федеральной премии Urban Awards 2021, «Этажи» входят в 25 крупнейших компаний России, и являются № 1 в своей отрасли.