РусГидро публикует финансовые результаты по РСБУ за 2022 год

По итогам 2022 года показатель EBITDA* ПАО «РусГидро» вырос на 4% до 99,3 млрд рублей, чистая прибыль в отчетном периоде составила 26 млрд рублей (-49% год к году).

Выручка Общества без учета надбавки** к цене на мощность в I и II ценовых зонах, установленной для достижения на территориях ДФО базовых уровней цен на электроэнергию, составила за отчетный период 166 млрд рублей (+9% за год). Снижение выручки ГЭС в Сибири в 2022 году ввиду аномально низкой водности было компенсировано ростом цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности во II ценовой зоне и выработки на объектах гидроэнергетики центрального региона, а также увеличением объема реализации электроэнергии и мощности объектами гидрогенерации на Дальнем Востоке.

Себестоимость без учета надбавки за 2022 год увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года до 78,2 млрд рублей главным образом в связи с ростом цен и объемов закупки электроэнергии и мощности по двусторонним договорам (с соответствующим увеличением выручки).

Размер кредитного портфеля ПАО «РусГидро» за 2022 год увеличился на 65 млрд рублей (+57% по сравнению с показателем на начало года) и составил 179,6 млрд рублей, 2/3 портфеля представлено долгосрочными заемными обязательствами.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: www.rushydro.ru/investors/reports

* Показатель EBITDA рассчитан как прибыль (убыток) от продаж без учета амортизации за отчетный период.

** В июле 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 895 «О достижении на территориях ДФО базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», согласно которому тарифы для потребителей в ДФО были существенно снижены. На 2022 год базовые тарифы потребителям изолированной зоны (за исключением населения), установленные в соответствии распоряжению Правительства РФ от 29.12.2021 №3965-р, дифференцированы по уровням напряжения (ВН, СН1, СН2 - 5,75 руб./квтч, НН – 6,78 руб./квт.ч). С 2022 года расширен список субъектов ДФО, получающих надбавку: добавлены Республика Бурятия, Приморский и Хабаровский край.