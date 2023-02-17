Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в выставке «Город Света», которая состоялась в рамках международного форума-выставки в области строительства и дизайна «Сибирская строительная неделя». Одной из главных тем мероприятия стало развитие бизнеса на трансформирующемся рынке электротехники. Выставка «Город Света» проходит 14-17 февраля в Новосибирске.

«Ориентируясь на потребности локального рынка, мы представляем оборудование Systeme Electric для оптимального сегмента и оборудование DEKraft для сегмента медиум. Оборудование Systeme Electric позволяет нам предложить качественное решение для производителей трансформаторных подстанций и конечных клиентов, а также обеспечить надежное электроснабжение объектов энергетики, ЦОД, промышленного и гражданского строительства. Мы рады продемонстрировать наши комплексные системы промышленной автоматизации, а также системы автоматизации и безопасности зданий. Кроме того, на базе оборудования DEKraft мы собираем решения для распределения электроэнергии: от главного распределительного щита до конечного распределения в области гражданского и жилищного строительства», – прокомментировал Вячеслав Рошаль, технический директор по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Систэм Электрик.

В рамках мероприятия эксперты компании приняли участие в серии бизнес-семинаров и практических мастер-классов и представили стенд c новинками для гражданского и жилищного строительства. Систэм Электрик продемонстрировала широкий ассортимент электроустановочных изделий, которые компания производит на заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл, например, высокоскоростные USB-розетки для быстрой зарядки современных смартфонов и ноутбуков. На презентации гости выставки также узнали о других новинках, запуск которых запланирован на 2023 год. Дополнительно Систэм Электрик представила широкий спектр электротехнического и электроустановочного оборудования под брендами Systeme Electric и DEKraft.

На выставке «Город Света» компания также продемонстрировала низковольтное распределительное оборудование под брендом DEKraft:

Новый конструктив шкафа со степенью защиты IP55;

Автоматический ввод резерва серии АВР-300;

Новое поколение автоматических выключателей в литом корпусе серии ВА-330А;

Автоматические выключатели в литом корпусе серии ВА-300 в однополюсном и двухполюсном исполнении;

Модульное оборудование серий ВА-103, ВА-105, УЗО-03;

Цифровое измерительное оборудование.

Российская компания Систэм Электрик (Systeme Electric) производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Систэм Электрик предлагает клиентам и партнёрам единую экосистему на базе российского программного обеспечения.

В Группу компаний Систэм Электрик входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод ЭлектроМоноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.

Систэм Электрик выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность» Систэм Электрик делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.