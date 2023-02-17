Национальный центр физики и математики (НЦФМ, Саров, Нижегородская область) планирует создать в рамках импортозамещения твердотельные лазеры, которые используют на металлообрабатывающих предприятиях. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев в Уральском федеральном университете.

"В рамках нашей научной программы мы создаем сверхмощные лазеры и разрабатываем для этого новые лазерные технологии и устройства, которые могут быть "сброшены" в рынок. Это, прежде всего, твердотельные лазеры с диодной накачкой, которые сейчас используются на всех предприятиях в мире, где режут, сваривают и обрабатывают металлы и другие конструкционные материалы. Но тут важны не только лазеры, но и их совместимость с робототехническими устройствами, которые этим излучением будут управлять, принципиальным также является нахождение и использование оптимальных режимов воздействия лазерного луча на различные сплавы и материалы. Это одно из направлений, в котором мы хотим с Уралом работать", - сказал Сергеев, отвечая на вопрос о новых импортозамещающих проектах.

Он отметил, что сотрудничество рассматривается с Уральским федеральным университетом и институтами Уральского отделения РАН.

НЦФМ, созданный в 2021 году по поручению президента РФ, объединяет в рамках научной программы более 50 исследовательских организаций, университетов и высокотехнологичных компаний страны. Для подготовки кадров создано образовательное ядро - филиал МГУ в Сарове, в котором ведется обучение магистрантов и аспирантов. К концу Десятилетия науки и технологий на базе НЦФМ будет создан комплекс передовых лабораторий и установок "мегасайенс".

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Академик РАН Александр Сергеев открыл всероссийскую акцию "Ученые - в школы" на Урале. В Уральском федеральном университете имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) научный деятель рассказал о новейших достижениях отечественных физиков и математиков, а также объяснил прикладное значение открытий. Студенты узнали о тенденциях развития отечественной науки и амбициозных проектах, которые сегодня реализуют начинающие исследователи вместе с известными учеными.

Просветительская акция входит в масштабный проект "Ученый говорит" Российского общества "Знание" и позволит лекторам в дальнейшем принять участие в интеллектуальных состязаниях "Ученый говорит. Баттлы", научных форумах "Ученый говорит", а лучшим - стать спикерами на Конгрессе молодых ученых в Сочи.