Николай Шульгинов принял участие в торжественной церемонии пуска подстанции 220 кВ «Тютчево» в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского района Московской области.

Министр подчеркнул, что ввод энергообъекта в работу имеет существенное социально-экономическое значение для региона.

Пуск подстанции обеспечит развитие железнодорожного транспорта на ярославском участке Московского Центрального Диаметра №5 и удовлетворит потребности в дополнительной электрической мощности для развивающихся территорий, прилегающих к северо-восточному участку Центральной кольцевой автодороги, а также новых производственных и жилых объектов.

«Работа подстанции «Тютчево» повысит надёжность электроснабжения 40 населенных пунктов городского округа Пушкинский с населением около 180 тысяч человек. Кроме того, созданы условия для подключения новых потребителей не только в Пушкинском городском округе, но и в Ивантеевке, Сергиево-Посадском округе, Мытищах, Щелкове, Королёве, а в перспективе – в Ногинске и Фрязино», – сообщил глава Минэнерго.

При реализации проекта, которая началась в мае 2020 года, использовались инновационные технологии и решения по автоматизации.

На подстанции применены интеллектуальные устройства релейной защиты и автоматики и автоматизированная система управления технологическим процессом (РЗА и АСУ ТП), автоматизированная система мониторинга и диагностики (АСМД) силовых трансформаторов 220, 110 кВ. Применение цифровых технологий обеспечивает возможность дистанционного наблюдения и управления объектом.

Компоновочные решения и возможность дистанционного управления питающим центром позволяют эксплуатировать подстанцию без постоянно присутствующего дежурного персонала, удалённо наблюдать за состоянием электрооборудования, не допуская развития технологических нарушений, а в случае их возникновения оперативно переводить потребителей на резервные схемы электроснабжения путем автоматических переключений.

Также на подстанции «Тютчево» установлены вакуумные выключатели 10 кВ. На сегодняшний день они являются самым современным решением по коммутации на данном классе напряжения. В сравнении с масляными выключателями, вакуумные являются более экологичными, обладают большим коммутационным ресурсом и лучшей ремонтопригодностью. Таким образом значительно повышается надёжность работы нового питающего центра.