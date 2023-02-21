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АО «НоваВинд» (ветроэнергетичский дивизион Госкорпорации «Росатом») и Министерство энергетики Кыргызской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации ветроэнергетических проектов.
Стороны намерены рассмотреть и изучить возможности сотрудничества в рамках реализации проектов по строительству и эксплуатации ветроэнергетических станций в Кыргызской Республике, направленных на совершенствование и повышение эффективности, надежности и безопасности энергоснабжения.
«Подписанное соглашение открывает для нас новые перспективы реализации ветроэнергетических проектов. Несмотря на внешние ограничения, мы продолжаем укреплять сотрудничество с дружественными государствами и заключать новые контракты. Мы имеем большой опыт по строительству и эксплуатации ветропарков. Семь ветроэнергетических станций уже успешно работают в трех регионах на юге России. Появление ветропарков в Кыргызской Республике не только повысит качество и надежность энергоснабжения региона, но и внесет вклад в увеличение доли «зеленой» энергетики. Надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным» - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.
«Наша республика имеет большой потенциал в сфере электрогенерации. Уверен, что развитие проектов по ветроэнергетике не только диверсифицирует национальный энергетический портфель и укрепит безопасность энергоснабжения, но и позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места. Убежден, что наше сотрудничество позволит в полной мере реализовать природные возможности на благо нашей республики и ее жителей», - прокомментировал Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.
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