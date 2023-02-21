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  • АО "НоваВинд" и Министерство энергетики Кыргызской Республики подписали Меморандум о сотрудничестве

АО "НоваВинд" и Министерство энергетики Кыргызской Республики подписали Меморандум о сотрудничестве

21 февраля 2023, 10:12 126 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НоваВинд
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: novawind.ru

Фото: novawind.ru

АО «НоваВинд» (ветроэнергетичский дивизион Госкорпорации «Росатом») и Министерство энергетики Кыргызской Республики подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области реализации ветроэнергетических проектов.

Стороны намерены рассмотреть и изучить возможности сотрудничества в рамках реализации проектов по строительству и эксплуатации ветроэнергетических станций в Кыргызской Республике, направленных на совершенствование и повышение эффективности, надежности и безопасности энергоснабжения.

«Подписанное соглашение открывает для нас новые перспективы реализации ветроэнергетических проектов. Несмотря на внешние ограничения, мы продолжаем укреплять сотрудничество с дружественными государствами и заключать новые контракты. Мы имеем большой опыт по строительству и эксплуатации ветропарков. Семь ветроэнергетических станций уже успешно работают в трех регионах на юге России. Появление ветропарков в Кыргызской Республике не только повысит качество и надежность энергоснабжения региона, но и внесет вклад в увеличение доли «зеленой» энергетики. Надеюсь, что наше сотрудничество будет успешным» - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«Наша республика имеет большой потенциал в сфере электрогенерации. Уверен, что развитие проектов по ветроэнергетике не только диверсифицирует национальный энергетический портфель и укрепит безопасность энергоснабжения, но и позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и создать новые рабочие места. Убежден, что наше сотрудничество позволит в полной мере реализовать природные возможности на благо нашей республики и ее жителей», - прокомментировал Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев.

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Метки: РОСАТОМ, НОВАВИНД, ВЭС, КЫРГЫЗСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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