Компания «Россети Юг» в 2023 году отремонтирует в северной части Ростовской области более 65 км воздушных линий электропередачи и 61 подстанцию 35-110 кВ. Объем финансирования работ в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах составит 34,5 млн рублей.

В течение года специалисты ростовского филиала компании заменят на линиях электропередачи 1,1 тыс. изоляторов и около 150 опор, расчистят 87,6 га трасс от древесно-кустарниковой растительности.

В сети 0,4-10 кВ энергетики планируют отремонтировать 162 питающих центра и 28 трансформаторов, что позволит повысить надежность энергоснабжения социально значимых объектов, школ, больниц. На подстанциях 35-110 кВ, помимо ремонта силовых трансформаторов, проведут профилактические измерения и испытания вспомогательного оборудования, выполнят техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики.

Ремонтные работы в филиале начались в феврале, завершить их планируется в октябре. Выполнение всех мероприятий ремонтной программы позволит повысить работоспособность электросетевого комплекса «Россети Юг», улучшить качество энергоснабжения более 135 тыс. жителей северной части Ростовской области.