Министр экономического развития России Максим Решетников провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Стороны рассмотрели работу действующих в регионе территорий с преференциальными режимами. Главной темой обсуждения стал вопрос о создании в Самарской области кластера беспилотной авиации.

Правительством региона совместно с инвестором уже ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания.

В Минэкономразвития готовы поддержать установление экспериментального правового режима (ЭПР) в регионе.

«Один из ключевых вопросов реализации такого проекта – установление на территории Самарской области ЭПР по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Механизм ЭПР – это возможность на определенной территории устанавливать специальные правила для проведения в том числе испытаний БПЛА. Он создает необходимые условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты», – подчеркнул министр.

В Самарской области ЭПР станет механизмом будущей реализации одного из высокотехнологичных «проектов-маяков», которые курирует первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Заявка на установление ЭПР на территории региона для подачи в Минэкономразвития подготовлена. Документы также направлены в заинтересованные федеральные ведомства.

«Проект стратегически важен как для Самарской области, так и для всей страны. Он станет передовой технологической площадкой, на которой будут тестироваться и внедряться инновационные решения в сфере беспилотной авиации. Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра», - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Также губернатор представил Максиму Решетникову планы строительства инфраструктуры третьей очереди особой экономической зоны «Тольятти», которая входит в тройку наиболее эффективных особых экономических зон в стране. Здесь уже работают 13 предприятий, открыто свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Строительство новой очереди с созданием всей необходимой инженерной инфраструктуры позволит привлечь еще больше резидентов.

«Инициатива увеличения площади ОЭЗ «Тольятти» представляется логичной и оправданной, учитывая её эффективную работу по итогам более чем 10 лет функционирования. Новая очередь ОЭЗ откроет региону новые возможности по привлечению инвестиций в приоритетные отрасли региональной экономики, позволит создать новые рабочие места», - отметил министр.

По итогам встречи достигнуты договорённости по развитию инфраструктуры ОЭЗ Самарской области. Для этого регион планирует подать заявку на получение бюджетного кредита в рамках проведения конкурсного отбора. Минэкономразвития России подготовит экспертное заключение на данный проект.

На текущий момент Правительство РФ разрабатывает подходы к распределению дополнительных бюджетных кредитов в размере до 250 млрд рублей с учетом поручений Президента РФ.