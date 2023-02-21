Завершены работы по замене изоляторов и установке гасителей вибрации на линиях электропередачи (ЛЭП) 220 кВ, участвующих в выдаче мощности Серовской ГРЭС. Это повысит надежность электроснабжения потребителей северных районов Свердловской области, в частности Серова с численностью населения 94 тыс. человек.

Изоляторы – важный элемент воздушной линии электропередачи. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Новое оборудование выполнено из закаленного стекла, обладает высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью. Кроме того, контроль за состоянием стеклянных изоляторов значительно проще – на них хорошо заметны возможные дефекты.

Также на ЛЭП была произведена замена поврежденных гасителей вибрации на современные многочастотные. Применение данных устройств уменьшит вероятность повреждения провода в поддерживающих и натяжных зажимах от воздействия вибрации.

Работы проведены на ЛЭП 220 кВ «Серовская ГРЭС – Сосьва – 1 цепь» и «Серовская ГРЭС – БАЗ». В планах у энергетиков на 2023 год заменить еще более 1 тыс. изоляторов и почти 600 гасителей вибрации на ЛЭП Свердловской области. В том числе на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающих электроэнергией Екатеринбургское металлургическое предприятие «ВИЗ-Сталь», Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, предприятия компании «Транснефть», а также объекты «РЖД» Свердловской области.