В филиале ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в 2022 году прошел цикл тренингов по реализации концепции «Концепции нулевого травматизма «Vision Zero». Её приоритетное значение – обеспечение безопасности, гигиены труда и благополучия работников предприятия, сохранение жизни и здоровья персонала.

В прошедшем году проведено 44 расширенных мероприятия, участниками которых стали более 1,5 тыс. сотрудников филиала «Мордовэнерго». Среди них работники производственных отделений и аппарата управления. К активному участию в тренингах привлекались специалисты, чья сфера деятельности тесно связана с повышенным производственным риском и с эксплуатацией оборудования, находящегося под напряжением.

В ходе тренингов неоднократно подчеркивалось, что для реализации «Концепции нулевого травматизма «Vision Zero» необходимо выстроить эффективный системный подход к охране труда и предупреждению несчастных случаев на производстве. Участники тренингов на практике смогли применить свои навыки в смоделированных ситуациях, максимально приближенных к реальным. Обсуждались современные подходы к охране труда, обсудили разработку целевых программ, и усовершенствование систем безопасности в филиале.

По мнению большинства участников, такие тренинги позволяют эффективней усваивать полученные знания, выявлять причины травматизма и своевременно влиять на них.