Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Стороны обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики.

В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации. Планируется реформа угольной промышленности ДНР, в соответствии с которой привлечённые в отрасль инвестиции повысят её рентабельность. Также предусмотрена государственная поддержка шахт.

В ходе встречи было отмечено, что, несмотря на прицельные обстрелы объектов отраслей ТЭК и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия сохранили свой потенциал – и на федеральном, и на региональном уровне создаются условия для их развития.