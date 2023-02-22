 

Александр Новак встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным

22 февраля 2023, 17:30 142 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
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Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Стороны обсудили перспективы развития топливно-энергетического комплекса Донецкой Народной Республики.

В настоящее время разработан план на три года по восстановлению магистральных и распределительных электросетей, а также объектов генерации. Планируется реформа угольной промышленности ДНР, в соответствии с которой привлечённые в отрасль инвестиции повысят её рентабельность. Также предусмотрена государственная поддержка шахт.

В ходе встречи было отмечено, что, несмотря на прицельные обстрелы объектов отраслей ТЭК и другие сложности, энергетика и горнодобывающие предприятия сохранили свой потенциал – и на федеральном, и на региональном уровне создаются условия для их развития.

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Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ДНР, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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