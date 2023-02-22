ГУП РК "Крымэнерго" развивает сетевое хозяйство Большой Алушты

В феврале 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» строит энергообъекты для технологического присоединения электроустановок физических и юридических лиц на территории Большой Алушты.

В первой половине февраля специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили строительство инфраструктуры для подключения к электрическим сетям жилого микрорайона «Эврика» в п. Семидворье. Была проложена кабельная линия электропередачи (КЛ) 0,4 кВ, произведен монтаж силового щита и 7 современных приборов учета.

В п. Бондаренково энергетики в рамках исполнения договорных обязательств установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА и построили более 0,7 км КЛ 0,4 и 10 кВ. Выполненные работы позволят подключить новых абонентов и повысить качество и надежность электроснабжения.

В п. Семидворье работники энергопредприятия электрифицировали тренировочный спортивный центр, для чего построили воздушную линию (ВЛ) 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода и смонтировали щит учета. Кроме того, сотрудники сетевой компании завершили мероприятия по присоединению к сетям объекта филиала АО «ПАО «Массандра» в с. Приветном.

Отметим, что реализация технологических присоединений находится на особом контроле руководства ГУП РК «Крымэнерго».