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Энергетики модернизировали сетевое оборудование в жилом районе крымской столицы.
В середине февраля 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» приступило к выполнению комплекса мероприятий в микрорайоне Каменка для улучшения качества электроснабжения абонентов. К настоящему моменту специалисты завершили первый этап: установили новый трансформатор мощностью 1000 кВА, заменили более 1200 метров провода на новый, с увеличенным сечением. Для выполнения работ применялась спецтехника: 3 автовышки, кран на шасси «Камаз» и грузовой автомобиль.
Энергопредприятие продолжает работы по обновлению электрохозяйства в Каменке. Сетевая компания призывает потребителей рационально использовать электроэнергию и соблюдать договорную мощность.
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