Энергетики модернизировали сетевое оборудование в жилом районе крымской столицы.

В середине февраля 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» приступило к выполнению комплекса мероприятий в микрорайоне Каменка для улучшения качества электроснабжения абонентов. К настоящему моменту специалисты завершили первый этап: установили новый трансформатор мощностью 1000 кВА, заменили более 1200 метров провода на новый, с увеличенным сечением. Для выполнения работ применялась спецтехника: 3 автовышки, кран на шасси «Камаз» и грузовой автомобиль.

Энергопредприятие продолжает работы по обновлению электрохозяйства в Каменке. Сетевая компания призывает потребителей рационально использовать электроэнергию и соблюдать договорную мощность.