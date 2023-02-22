 

ГУП РК "Крымэнерго" улучшает качество электроснабжения Каменского массива

22 февраля 2023, 15:15 223 Время чтения ≈ < минуты
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Энергетики модернизировали сетевое оборудование в жилом районе крымской столицы.

 В середине февраля 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» приступило к выполнению комплекса мероприятий в микрорайоне Каменка для улучшения качества электроснабжения абонентов.  К настоящему моменту специалисты завершили первый этап: установили новый трансформатор мощностью 1000 кВА, заменили более 1200 метров провода на новый, с увеличенным сечением. Для выполнения работ применялась спецтехника: 3 автовышки, кран на шасси «Камаз» и грузовой автомобиль.

Энергопредприятие продолжает работы по обновлению электрохозяйства в Каменке. Сетевая компания призывает потребителей рационально использовать электроэнергию и соблюдать договорную мощность.  

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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