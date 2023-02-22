Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» получил экспертное заключение о соответствии осуществляемой деятельности согласно Правил формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

Заключение Минпромторга России дает возможность компаниям участвовать в государственных и муниципальных закупках, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства. Уважаемые клиенты, просим вас учитывать данную информацию при осуществлении и планировании тендерной деятельности. Все дополнительные сведения вы можете получить у менеджеров отдела продаж.