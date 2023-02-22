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Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" получил экспертное заключение о включении в реестр радиоэлектронной промышленности

22 февраля 2023, 17:15 173 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ"
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» получил экспертное заключение о соответствии осуществляемой деятельности согласно Правил формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.

Заключение Минпромторга России дает возможность компаниям участвовать в государственных и муниципальных закупках, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства. Уважаемые клиенты, просим вас учитывать данную информацию при осуществлении и планировании тендерной деятельности. Все дополнительные сведения вы можете получить у менеджеров отдела продаж.

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Метки: ЦВЕТЛИТ, МИНПРОМТОРГ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
Отрасль: Кабельная промышленность 
CVET
8.97

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