Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» получил экспертное заключение о соответствии осуществляемой деятельности согласно Правил формирования и ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности.
Заключение Минпромторга России дает возможность компаниям участвовать в государственных и муниципальных закупках, в закупках для нужд обороны страны и безопасности государства. Уважаемые клиенты, просим вас учитывать данную информацию при осуществлении и планировании тендерной деятельности. Все дополнительные сведения вы можете получить у менеджеров отдела продаж.
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