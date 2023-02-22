Аренда авто на выгодных условиях

Услуга такси – доставка клиента по адресу – существует с момента изобретения автомобиля. Такси заказывают по телефону, при выходе на улицу ловят свободное. В столице России с многомиллионным населением есть богатое разнообразие транспортных компаний, занимающихся перевозкой пассажиров.

Свою нишу в Москве и Московской занял сервис заказа машины «Трейд-Такси», предлагающий широкий спектр услуг – для клиентов, бизнеса и водителям.

Клиентам предлагается машина по городу, области, междугородняя, в аэропорт и на железнодорожный вокзал. Для удобства пассажиров предусмотрены категории детского такси – специальные кресла рассчитаны на детей трех весовых категорий, от 9 до 36 кг. Специализированный автомобиль перевезет велосипед – стоимость рассчитают операторы «Трейд-Такси». Сервис также занимается перегоном автомобиля по Москве или Московской области, и услугой «Трезвый водитель», для неожиданно приятных ситуаций с алкоголем. По партнёрской программе от Туту.ру служба предлагает приобрести билеты на железнодорожный, автобусный и авиатранспорт, а также туристические туры в онлайн формате.

Для комфорта пассажиров предусмотрено 6 вариантов класса такси:

Эконом;

Комфорт;

Комфорт плюс;

Бизнес;

Минивэн;

Микроавтобус.

В зависимости от поставленных задач заказчику предоставляется выбор. В сервисе уверяют, что машины даже с базовым набором функций класса «Эконом» чистые и ухоженные. Пассажир сам увидит, что комфортная и безопасная поездка в «Экономе» также приятна, как и в поездках классом выше. В «Трейд-Такси» парк авто состоит из машин не старше пяти лет.

Клиенту предоставляется возможность взять в аренду такси с водителем – долгосрочную или краткосрочную, различных макро и классов комфорта.

Для работы в сервисе компания предоставляет аренду авто с лицензией, без залога. Размер посуточной оплаты зависит от марки и типа машины. Фирма обучает, дает советы и разнообразные бонусы. Договор составляется с прозрачными ясными условиями, в котором нет установленного плана. Водитель оплачивает аренду, без скрытых платежей, и ему дается право подключаться к агрегаторам Москвы. При этом в компании уверяют, что комиссия при работе с партнером агрегатором ниже, чем стандартные расценки. Спорные моменты при выборе в аренду автомобиля для работы изложены на сайте, для уточнения и сравнения. Сервис доступен для жителей стран СНГ – Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Желающим предоставляется возможность арендовать машину с последующим выкупом. Сроки выкупа варьируются от 12, 24 и 356 месяцев. Программа «РАСКАТ» позволяет выкупить автомобиль Фольксваген Поло в течение 12 месяцев; при графике 6/1 потребуется 300 смен с выплатой в смену 2650 рублей. Предусмотрены все возможные обстоятельства, о которых подробно рассказано на сайте компании.

«Трейд-Такси» помогает сделать жизнь комфортнее и уютнее, а также заработать и купить автомобиль в личное пользование.