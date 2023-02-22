Системный оператор Единой энергетической системы приступил к разработке Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС) на 2024–2029 годы. В настоящее время идет этап сбора исходной информации от сетевых организаций, который завершится 1 марта.

Сроки приема информации от сетевых организаций установлены Правилами разработки и утверждения документов перспективного развития электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 2556.

В соответствии с пунктами 6, 50, 52 Правил, СиПР ЭЭС России разрабатывается на основании предоставляемых в АО «СО ЕЭС» исходных данных, в том числе предложений сетевых организаций по увеличению трансформаторной мощности подстанций с высшим классом напряжения 110 (150) киловольт, строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства классом напряжения 110 (150) киловольт, в том числе являющихся альтернативными развитию электрических сетей напряжением 35 киловольт и ниже, и (или) по реализации мероприятий, направленных на снижение недоотпуска электрической энергии потребителям.

В случае непредоставления таких данных сетевыми организациями эти мероприятия по развитию электрической сети не могут быть включены в СиПР ЭЭС на 2024–2029 годы и запланированы к реализации в указанный период.

Формы и требования к подаче исходных данных направлены в адрес сетевых организаций письмом Минэнерго России от 10.02.2023 № СП-1999/07. Указанные в письме сведения необходимо направить на электронную почту Системного оператора sipr(at)so-ups.ru в срок до 01.03.2023.

При возникновении вопросов по процедуре предоставления исходных данных просим обращаться по телефону +7 (499) 218-88-88 доб. 21-11.