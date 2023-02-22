Специалисты филиала "Россети Центр" - "Тверьэнерго" приступили к эксплуатации в пилотном режиме модулей дистанционной диагностики (МДД).

Инновационное энергооборудование разработано отечественной компанией "СервисСофт". 9 модулей установлены на участках воздушных линий (ВЛ) 10-35 кВ, питающих несколько сел и деревень Вышневолоцкого, Удомельского, Торопецкого и Кимрского муниципальных образований: Крева, Молдино, Кузнецово, Овсище, Михайлово, Богатково, Плоскошь, Краснодубье, Краснополец и ряд других населенных пунктов.

Модули смонтированы непосредственно на проводах ВЛ и выполняют такие функции, как фиксация температуры воздушной линии, силы тока в проводе, амплитуды и частоты вибрации провода, измерение ветровой нагрузки, определение угла провеса стрелы и места обрыва провода, передача собранных данных в веб-интерфейс устройства. Модуль дистанционной диагностики позволяет удаленно установить факты "пляски" (колебаний) и перехлеста проводов, гололёдообразования, коротких замыканий на линии.

"Система дистанционной диагностики воздушных линий предназначена для создания цифровой копии существующей ВЛ с отображением рабочих параметров линии. Инновационные устройства позволяют проводить контроль состояния провода без выезда на объект обслуживающего персонала и сигнализируют о вероятности возникновения аварийных ситуаций на ранних стадиях, - поясняет заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "Россети Центр" - "Тверьэнерго" Максим Шитиков. - Использование данного энергооборудования позволит сократить количество технологических нарушений на сетях и время на восстановление электроснабжения, поможет значительно облегчить труд специалистов Тверьэнерго в период неблагоприятных погодных нагрузок".

Электропитание модуля дистанционной диагностики осуществляется от тока воздушной линии, протекающего в контролируемом проводе, с помощью встроенного трансформатора. При этом МДД может бесперебойно работать даже при отсутствии тока - например, при отключениях электроэнергии - благодаря встроенному автономному источнику питания.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации указанных участков сети будет принято решение о дальнейшем внедрении и применении данной технологии в электросетевом комплексе тверского филиала "Россети Центр".