Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» в 2022 году приняли на обслуживание более 60 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам и физическим лицам. Консолидированные объекты электросетевой инфраструктуры расположены в пригороде Анапы, Новороссийска, Геленджика, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками. В числе консолидированного имущества – 19 комплектных трансформаторных подстанций, 43 линии электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения общей протяженностью около 38 км, а также кабельная линия 10 кВ протяжённостью более 35 км.

– Бесхозяйные сети обычно находятся в неудовлетворительном состоянии, что становится причиной регулярных нештатных ситуаций в электросетевом комплексе и является одним из факторов роста потерь электроэнергии и снижения качества электроснабжения. После консолидации мы поэтапно повышаем надежность энергообъектов и приводим их к нормативному состоянию, – отметил начальник сектора управления собственностью Юго-Западного филиала «Россети Кубань» Антон Гущин.

Еще одно преимущество консолидации – возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате повышается уровень жизни населения, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).