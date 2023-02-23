23 февраля отмечается День Защитника Отечества. Портал RusCable.Ru открывает новый марафон поздравлений на профессиональном форуме и будет собирать публикации и открытки, которые рассылают отраслевые компании!
Присоединяйтесь к ветке на форуме и поздравляйте коллег по отрасли с праздником!
Первое поздравление от "Ассоциации "Электрокабель"
От лица Ассоциации «Электрокабель» поздравляем сотрудников кабельной отрасли и смежных областей с Днём Защитника Отечества!
Быть мужчиной - важнейшая миссия. Беречь и защищать Родину, дом, семью, близких сердцу людей - долг каждого мужчины. Мы хотим поблагодарить Вас за преданность своим идеям, за целеустремленность, благодаря которой уже который год мы достигаем вершин, за мужество и смелость, за Вашу силу духа и храбрость!
Судьба дает каждому из Вас свое предназначение - заботливый сын, любящий муж, трепетный отец, ответственный руководитель, отважный военный, талантливый предприниматель и множество других. Никогда не забывайте о значении Вашего вклада в свою жизнь, жизнь своей семьи, друзей, коллег и соотечественников и несите данную Вам миссию с достоинством и гордостью!
В этот праздничный день хотим пожелать Вам долгих, счастливых и плодотворных лет жизни! Преуспевайте во всех начинаниях и не бойтесь спотыкаться, ведь всё, что нас не убивает - делает сильнее. Искренне желаем Вам семейного благополучия, мирного неба над головой, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
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