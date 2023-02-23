 

С Днём Защитника Отечества! Марафон поздравлений кабельной отрасли

23 февраля 2023, 10:30 400 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Ассоциация "Электрокабель"
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23 февраля отмечается День Защитника Отечества. Портал RusCable.Ru открывает новый марафон поздравлений на профессиональном форуме и будет собирать публикации и открытки, которые рассылают отраслевые компании! 

Присоединяйтесь к ветке на форуме и поздравляйте коллег по отрасли с праздником!

Первое поздравление от "Ассоциации "Электрокабель"

От лица Ассоциации «Электрокабель» поздравляем сотрудников кабельной отрасли и смежных областей с Днём Защитника Отечества!

Быть мужчиной - важнейшая миссия. Беречь и защищать Родину, дом, семью, близких сердцу людей - долг каждого мужчины. Мы хотим поблагодарить Вас за преданность своим идеям, за целеустремленность, благодаря которой уже который год мы достигаем вершин, за мужество и смелость, за Вашу силу духа и храбрость!
 
Судьба дает каждому из Вас свое предназначение - заботливый сын, любящий муж, трепетный отец, ответственный руководитель, отважный военный, талантливый предприниматель и множество других. Никогда не забывайте о значении Вашего вклада в свою жизнь, жизнь своей семьи, друзей, коллег и соотечественников и несите данную Вам миссию с достоинством и гордостью!
           
В этот праздничный день хотим пожелать Вам долгих, счастливых и плодотворных лет жизни! Преуспевайте во всех начинаниях и не бойтесь спотыкаться, ведь всё, что нас не убивает - делает сильнее. Искренне желаем Вам семейного благополучия, мирного неба над головой, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

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Метки: ПРАЗДНИКИ, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность 

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