23 февраля отмечается День Защитника Отечества. Портал RusCable.Ru открывает новый марафон поздравлений на профессиональном форуме и будет собирать публикации и открытки, которые рассылают отраслевые компании!

Присоединяйтесь к ветке на форуме и поздравляйте коллег по отрасли с праздником!

Первое поздравление от "Ассоциации "Электрокабель"