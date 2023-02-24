Португалия построит плавучую ВЭС на 990 МВт

Ветрогенераторы будут расположены на плавучих платформах, которые будут прикреплены к морскому дну. Комплекс общей площадью 359 квадратных километров будет насчитывать 18 ветряных установок каждая мощностью 55 МВт, которые смогут обеспечивать электроэнергией несколько сотен тысяч частных домохозяйств. Проект станет второй по счету прибрежной ВЭС для IberBlue Wind, совместного предприятия ирландской ветроэнергетической Simply Blue Group и испанских Proes Consultores и FF New Energy Ventures, специализирующихся на разработке и строительстве энергоустановок на возобновляемых источниках энергии. Компания ранее анонсировала еще один проект прибрежной ВЭС на 990 МВт, который будет реализован на море Альборан у побережья Андалусии на юге Испании.

Португалия входит в число одиннадцати стран ЕС, на территории которых расположены прибрежные ВЭС. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), общая мощность действующих в стране надводных ветроустановок составляла в 2021 г. 25 МВт, тогда как в лидирующей в ЕС по этому показателю Германии – 7 747 МВт.

Ключевым преимуществом надводных ВЭС является сравнительно высокая надежность энергоснабжения. Например, средняя загрузка прибрежных ветроустановок в Великобритании в 2021 г. достигла 37,4%, тогда для наземных ветрогенераторов этот показатель составил лишь 23,2%, согласно данным Statista. Однако для этого сектора энергетики характерна высокая капиталоемкость: по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), удельная стоимость ввода надводных ВЭС в Евросоюзе – $3 040 на 1 киловатт (кВт) – была вдвое выше, чем для наземных проектов ($1 590 на МВт).