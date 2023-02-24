Выходные не повод не следить за тем, что происходит на рынке. Событий, проиcшествий, новостей и релизов достаточно. От подробностей конференции Сарансккабель-Оптика до подготовки образцов кабеля для сличительных испытаний Ассоциации "Электрокабель". Ведущие и блогеры RusCable.Ru Сергей Кузьминов и Виктория Демидова расскажут о главных новостях и событиях отрасли, покажут эксклюзивные материалы и поделятся своим мнением относительно событий, происходящих на рынке и трендах, которые формируются на наших глазах. Смотрите эфир на любой удобной платформе!

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