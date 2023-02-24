 

RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023

24 февраля 2023, 10:58 325 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
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Выходные не повод не следить за тем, что происходит на рынке. Событий, проиcшествий, новостей и релизов достаточно. От подробностей конференции Сарансккабель-Оптика до подготовки образцов кабеля для сличительных испытаний Ассоциации "Электрокабель". Ведущие и блогеры RusCable.Ru Сергей Кузьминов и Виктория Демидова расскажут о главных новостях и событиях отрасли, покажут эксклюзивные материалы и поделятся своим мнением относительно событий, происходящих на рынке и трендах, которые формируются на наших глазах. Смотрите эфир на любой удобной платформе!

Партнер трансляции - ТК "КабельСтройСервис" - https://tdkss.ru/

 

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Метки: RusCable Live, АЭК, КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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